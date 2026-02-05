Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年变靓D︱22岁少女跌倒手指骨断裂流血 医生：因做了美甲

更新时间：07:30 2026-02-05 HKT
发布时间：07:30 2026-02-05 HKT

农历新年临近，不少女士都会特意做「新年变靓三宝」，包括电发、护肤或美甲。当中近年兴起的美甲热潮，能让纤纤玉手添上不同图案或颜色，特别受女士欢迎﹕但出入务必小心，如果遇祸跌倒，随时手骨折断。

内地「九派新闻」报道，杭州市临平区中西医结合医院指，22岁王女士早前做美甲，让手指显得更修长，之后还特意贴延长甲片。

祸后痛得撕心裂肺

做了美甲后的王女士跌倒，手指骨出现折断。九派新闻
王女士之后骑电动车时意外跌倒，手指触地瞬间让她感受钻心的痛，食指上的延长甲片直接断裂，渗出鲜血。

王女士后来到医院求诊，接诊的骨科医生曹立检查后发现王女士「食指指骨骨折，甲床破裂。」由于指甲断裂，部分甲床外露，需要手术修复。

曹医生曹医生坦言，如果没有美甲，伤害不会这么严重。经过指骨骨折闭合复位内固定术，王女士伤势恢复良好。

