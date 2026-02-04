2026冬奥｜谷爱凌分享再次参赛感受 「沉浸在热爱中感觉太美好」

由意大利两个城市米兰及科尔蒂纳（Cortina d'Ampezzo）共同主办的第25届冬季奥运会将于当地时间2月6日举行开幕式。在时隔三届冬奥会再次回归欧洲的本次大赛中，备受关注的运动员之一是女子自由式滑雪的中国代表谷爱凌。

重伤后一度不敢看滑雪比赛

2026冬季奥运会，谷爱凌将出战自由式滑雪女子U型场地技巧、坡面障碍技巧及大跳台三个项目。虽然曾因国籍问题备受争议，但谷爱凌的夺牌前景被普遍看好。

2月3日，谷爱凌接受央视采访，谈到自己去年受伤的经历。2024-25赛季，谷爱凌四站世界杯拿到四枚金牌，完美开场，却在亚斯本的雪场上戛然而止。

谷爱凌坦言比身体更痛的是心理的「黑暗时刻」，她说自己甚至不敢看比赛，「太敏感，太痛苦。」但为了备战瑞士世界杯，她来到成都训练，却再次被意外打断了节奏。「第二天就脑震荡了，一个礼拜都没法滑」。

不过听她从妈妈的建议，放下雪杖，走进成都的巷陌。在那里，她回想起起点：「滑雪就是玩，就是享受，就是自由。我们所有人的开始都是因为热爱。」

相关新闻：谷爱凌受伤︱微博肩膊X光照登热搜 网民痛心：等你满血归来

谷爱凌近日更新社交媒体IG晒出多张图，分享第二次参加奥运会的感受，全文如下：

奥运会 再次与你相见，真好！

这是我的第二届奥运会，我依旧是从前的我，却也在某些方面悄然改变。内心深处，我的初心从未动摇——让更多年轻人（尤其是女孩）了解自由式滑雪，推动女子滑雪运动发展，在世界舞台上为女子滑雪赢得荣光，同时珍惜这此生难遇的奥运之旅（每一届奥运会，都独一无二、不可复刻）。

未来几周，我心中多了一份释然，重拾对这项运动的热爱，也对突破自我满是期待。过去数年的大部分时光，我都陷入了停滞：伤病缠身，雪上训练的时间寥寥无几（当然，全日制上学的选择从未让我后悔，只是那时的我，总觉得自己与滑雪渐行渐远），只能一场接一场地奔赴赛事。而现在，我重新为滑雪本身著迷，为体育精神与奥林匹克理念而战，也沉醉于这项运动与生俱来的艺术感与专业魅力。无论最终成绩如何，我都会尽情享受，全身心投入这段旅程:)

附上我去年12月参加秘密花园世界杯后写下的随笔，我的心态转变，正是从那时开始的。沉浸在热爱中的感觉，太美好了。