Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北精神病院免费供戒酒养老 看护都登记入住

即时中国
更新时间：10:52 2026-02-04 HKT
发布时间：10:52 2026-02-04 HKT

「其实大部分病人都还好。」一名护士坦言。《新京报》记者以应聘看护的名义进入襄阳宏安精神病医院。这是一家刚营业半年的新医院，男女病人共有50多人，所有病人均是免费住院。

看护人工¥2000包食住

据报道指，襄阳宏安精神病医院除了晚上和午休时间，白天所有病人都留在一间2000多呎的活动室内，看电视、聊天，或聚在一起打牌。「打牌那4个人中有3个都是来戒酒的，你看他们打牌打得都很好。」病人中还有行动不便的老年人，有的整日需要坐在轮椅上，「他就是过来养老的。」

湖北襄阳宏安精神病医院住了不少老年人。新京报
湖北襄阳宏安精神病医院住了不少老年人。新京报

相关新闻：湖北精神病院呃医保金   「病人」入住变「坐监」挨唔住自杀

该报记者被安排跟随男病区的一名男看护学习。记者发现，这名护工竟然也办理了住院手续，是所谓的「精神病人」。在医院的住院系统中，发现他被「诊断」为使用酒精引起的精神和行为障碍。

这名男看护坦言，他是这家医院早期的几名员工之一，并没有精神病，之所以住院只是为了配合医院套取医保资金，自己每天既不需要治疗，也不需要吃药，出入完全自由。「住院带上班，工资还是一样。」这名看护说，「在这里工资两千多，管吃管住。」

有内地公益人士说，目前有些地方已经把投资经营精神病医院当成了一门热门生意。资深医改专家徐毓才认为，精神病医疗机构之所以还存在欺诈骗保问题，一与医院基本是封闭运行有关，未来需要卫健、民政、公安等各个部门加强监督。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
23小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
22小时前
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
22小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
18小时前
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
4小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
18小时前
亿万富豪动「阴茎增大手术」猝死  验尸报告揭案情大反转
亿万富豪动「阴茎增大手术」猝死  验尸报告揭案情大反转
即时国际
6小时前
立春｜8大 立春禁忌 做错无运行 犯太岁+一类人要躲春 / 立春开运法增财运｜农历新年习俗
亲子
2026-02-03 07:15 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
22小时前