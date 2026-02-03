全球首例︱中国禁电动车隐藏式把手 2027年生效
更新时间：18:55 2026-02-03 HKT
发布时间：18:55 2026-02-03 HKT
发布时间：18:55 2026-02-03 HKT
电动车成为全球趋势，其中不少车厂都采用隐藏门把手。中国工业和信息化部周一（2日）发布新安全标准，规定在中国销售的汽车必须配备机械释放车门外把手。规定意味禁止电动汽车使用隐藏式门把手。
中国成为世界上首个禁止电动车附有隐藏式门把手的国家，其实这个设计是美国电动车特斯拉（TESLA）而推广的设计。
相关新闻：SU7 Ultra︱小米失控司机葬火海 施救者士巴拿砸窗：如能开门或可救人
中国工信部发表的《汽车车门把手安全技术要求》指出，市场上的车门把手产品呈现出工作原理、形式多样化趋势，但在市场应用过程中暴露出强度不足、控制逻辑潜在安全风险、识别操作难（隐蔽无标志）、断电失效、夹手等，潜在逃生、救援风险。
这些问题也带来潜在的逃脱与救援风险。例如：碰撞、起火等事故中，造成断电现象，使电动式外门把手、电动式车门内把手失效，增大救援及逃生阻碍；无明显、统一标志，增加紧急情况下的操作难度。
中国工信部表示，新规将于2027年1月1日起开始实施。已获得型式批准的车型，应于2029年1月前修改其设计以符合要求。
国内过去发生多宗疑因电动车门无法开而造成伤亡的事故。其中去年10月13日，四川成都一辆小米SU7 Ultra失事起火，救援者用扳手（香港俗称：士巴拿）击毁司机位一半玻璃，但车门无法打开车门，「火势燃烧很快。如果当时车门能拉开，或许能把司机救出来。」司机不幸身亡。
最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT