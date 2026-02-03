Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前湖南省政协主席李微微满头白发出庭 受贿1.17亿判囚终身

即时中国
更新时间：17:25 2026-02-03 HKT
发布时间：17:25 2026-02-03 HKT

2月3日，海南省第一中级人民法院一审公开宣判前湖南省政协主席李微微受贿案，认定其受贿人民币1.17亿余元，判处无期徒刑。

央视新闻画面显示，李微微满头白发，但气定神闲。她于2024年7月落马，身为正部级高官，被指控大搞「全家腐」。

担任湖南省政协主席时期的李微微。
经法院审理查明：2008年至2024年，被告人李微微利用担任湖南省委常委、统战部部长，湖南省委常委、政法委书记，湖南省政协党组书记、主席，十四届全国政协人口资源环境委员会副主任等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人在工程承揽、企业经营、行政审批等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1.17亿余元。

海南省第一中级人民法院认为，被告人李微微的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，应依法惩处。鉴于李微微受贿犯罪中有未遂情节，归案后如实供述自己罪行，主动交代监察机关尚未掌握的绝大部分犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃、配合追赃，受贿所得财物及孳息绝大部分已追缴到案，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

