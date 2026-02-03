浙江夫妇食娃娃菜老鼠药中毒 警方揭老公落毒

浙江台州早前发生一宗食用娃娃菜中毒事件。天台县杨女士和丈夫上月食用网购娃娃菜后，二人同时出现全身出血症状，入院抢救。

澎湃新闻今日（3日）报道，警方进一步侦查发现，下毒者为杨女士的丈夫，目前涉事男子已被警方采取刑事强制措施，案件还在进一步调查之中。



此前曾有媒体报道称，浙江台州一对夫妻吃了网购娃娃菜全身出血，妻子杨女士称两口子都入了ICU，自己在ICU病房治疗一个多月才好转，经过检测娃娃菜的老鼠药浓度较高，医院诊断夫妻俩都是杀鼠剂中毒。



警方上月26日曾指，由于商家包裹娃娃菜的旧报纸，在回收储存中沾染到杀鼠剂，商家为压缩成本用其包装，导致有毒物质渗透污染蔬菜。涉事商家随后下架失联，平台已提供店主资讯。如今却指是杨女士丈夫下的毒。