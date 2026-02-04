猛男经济︱精壮锦衣卫抱「公主」上山 洛阳老君山陪爬月入¥5万︱有片

继山东泰出出现猛男陪爬山服务后，河南洛阳的老君山景区的陪爬，还为这类猛男经济加入穿越元素，陪爬的小鲜肉壮男一身明朝锦衣卫装束，为付费「公主」护驾上山。陪爬天团的红牌一个早上可接单达14万元，月入5万人民币。

订单排至「五一」

综合内媒报道，洛阳老君山景区，为吸引游客，组成了一个由9名小鲜肉，个个起码1.8米高的「护法天团」，陪客户爬山。

陪爬护法，个个高大有颜值外，还练出一身横练肌肉，因为陪爬并非说说笑笑，仅仅提供情绪价值，还真的要拍照、讲解、拎行李，客户气力不继还要抱起上落山，对体力要求极高。

实力之外，老君山的陪爬护法，还大玩穿越，Cos明代的锦衣卫，一身重甲陪著小「公主」， 保护她们攀高山渡险要。

当地知情人士坦言，陪爬服务是针对一些想要上山又不想爬山的游客提供服务的，根据所选线路，收费标准也不一样，一次几百块钱。



某陪爬店葛店长也指，「陪爬其实正儿八经就是靠体力赚钱，只要体力好肯吃苦，就能凭双手赚到比上班高很多的工资，我们团队最能干的一个小伙子，一个月赚了四五万元，今天早上店里爆单了，一早上下单下了将近14万。」

葛店长称，陪爬主要是为游客提供情绪价值，如果客户在爬山过程中累了还可以给捶捶腿，陪爬主要是靠体力赚钱，爬不动可以背拉扛抱都是可以的，目前店内的预约客户已经到了五一。