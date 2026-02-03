Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陕西医院妇科直播手术 病人私隐部位「零格仔」任睇

即时中国
更新时间：13:09 2026-02-03 HKT
发布时间：13:09 2026-02-03 HKT

陕西有医院发生离谱直播事件，有医生为妇科病人做手术，直播全过程，但将病人隐私部位无遮无掩出街，遭多名网民举报后才中断直播。涉事医院指已关注到事件，正在处理。

最多逾5万人看直播

综合内媒及网上消息，涉事医院为陕西中医药大学附属医院的妇二科近日直播手术过程，直播截图画面显示，女性患者躺在手术台上，下身隐私部位暴露在外。有刷到直播间的网友表示，原本还以为是普通手术，看清的时候惊呆了，没想到医院会把这样的手术过程直播出来。

陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音
陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音
陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音
陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音
陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音
陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音

网友质疑女患者是否知情，即便知情，这样的画面也不宜公开直播。多名网友通过社交平台曝光此事，称直播间热度持续攀升，高峰期观看人数达5万多人，有人在直播间弹幕开黄腔。该直播间被举报后，中断直播。

陕西中医药大学附属医院3日向现代快报回应称，已经关注到此事件，目前正在处理中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
20小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
19小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
20小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
21小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
16小时前
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
00:11
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
突发
4小时前
一次大战期间使用的炮弹大小不一，事件中炮弹约20厘米长。
炮弹塞肛│法24岁男直肠疼痛求医 手术后发现一次大战炮弹
即时国际
3小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
18小时前
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔 除衫狂撩前港姐亚军 忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
影视圈
5小时前