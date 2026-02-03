陕西医院妇科直播手术 病人私隐部位「零格仔」任睇

陕西有医院发生离谱直播事件，有医生为妇科病人做手术，直播全过程，但将病人隐私部位无遮无掩出街，遭多名网民举报后才中断直播。涉事医院指已关注到事件，正在处理。

最多逾5万人看直播

综合内媒及网上消息，涉事医院为陕西中医药大学附属医院的妇二科近日直播手术过程，直播截图画面显示，女性患者躺在手术台上，下身隐私部位暴露在外。有刷到直播间的网友表示，原本还以为是普通手术，看清的时候惊呆了，没想到医院会把这样的手术过程直播出来。

陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音

陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音

陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音

网友质疑女患者是否知情，即便知情，这样的画面也不宜公开直播。多名网友通过社交平台曝光此事，称直播间热度持续攀升，高峰期观看人数达5万多人，有人在直播间弹幕开黄腔。该直播间被举报后，中断直播。

陕西中医药大学附属医院3日向现代快报回应称，已经关注到此事件，目前正在处理中。