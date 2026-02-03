直播手术︱女病人私隐部位「无格」任睇4分钟 陕西医院道歉

陕西有医院发生离谱直播事件，有医生为妇科病人做手术，直播全过程，但将病人隐私部位无遮无掩出街，遭多名网民举报后才中断直播。事件曝光后，引起多方关注。院方周二（3日）为事件致歉。

最多逾5万人看直播

综合内媒及网上消息，涉事医院为陕西中医药大学附属医院的妇二科近日直播手术过程，直播截图画面显示，女性患者躺在手术台上，下身隐私部位暴露在外。有刷到直播间的网友表示，原本还以为是普通手术，看清的时候惊呆了，没想到医院会把这样的手术过程直播出来。

陕西有医院的妇科直播手术时，将病人私隐部位「零格仔」出街。抖音

网友质疑女患者是否知情，即便知情，这样的画面也不宜公开直播。多名网友通过社交平台曝光此事，称直播间热度持续攀升，高峰期观看人数达5万多人，有人在直播间弹幕开黄腔。该直播间被举报后，中断直播。

直播4分钟始中断

陕西中医药大学附属医院（3日）发布情况通报，经核查，该院妇二科每周一开展例行教学培训，培训对象为妇产专业医务人员。周一（2日），在其科室微信视频号进行直播教学，教学内容为压力性尿失禁（SUI）手术治疗及并发症处理，教学期间展示手术操作PPT并间断播放「经尿道中段无张力悬吊术」教学视频约4分钟。该教学视频中出现女性患者局部隐私部位，无可识别个人身份信息。教学过程中授课人员发现网友异常评论后立即中断直播。

通报指﹗事件反映出医护人员网络素养的缺失和短板，也暴露出医院对科室学习管理工作存在漏洞和过失。经医院党委研究决定，对妇二科负责人给予严重警告处分并停职检查；对负责审核的医务部有关责任人给予警告处分；对相关院领导已报上级党委进一步处理。针对是次问题，医院深感愧疚和歉意