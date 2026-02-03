Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄埔军校︱初中生层层叠「背囊」似行军 「最强背影杀」爆红网络

即时中国
更新时间：11:26 2026-02-03 HKT
发布时间：11:26 2026-02-03 HKT

内地中小学已开始放寒假，广州有初中生层层叠背著被缛、蚊帐、运动鞋等行李坐地铁的影片，却暖透全网，被指少年步姿沉稳有力能吃苦，被网民冠为「最强小孩哥」、「最强背影杀」。

被缛、蚊帐、拖鞋绑在身

内地网络近日热传的一条短片，显示一名穿著校服，但个子不高的少年，拉著行李箱外，还在身上背著大量行李，包括被缛、蚊帐、运动鞋、拖鞋等，层叠叠地挂在身上，在广州地铁7号线长洲站乘车。

相关新闻：中国大妈？︱华妇行李超重拒付费 米兰机场瞓低扭计︱有片

影片被网民形容是「最强背影杀」，指少年的形象，充份显示男儿当自强的气魄，以及有异于同龄少年的高超生活自理能力。

有内媒联络到影片的男主角何梓睿，得知他原来是黄埔军校纪念中学初中二年级的住校生。他透露，身上的行李，是同学帮助花了约20分钟打包及挂在身上。

何梓睿的家长郭女士2月1日向羊城晚报表示，对孩子一次普通的放假回家，引起大众关注议论感到意外。她表示，身为家长，更注重对孩子独立人格的培养，希望他将来更有底气，面对人生的波折与风浪。

 

