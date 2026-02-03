天下银楼︱湖南拍卖地标含银1.75吨 ¥1200万贱卖一原因无人出手

湖南郴州市永兴县地标建筑「永兴银楼」拍卖。银楼耗费约五万两白银建造，因此亦被称为「白银五万两」。法拍网显示，该楼纯银含量为70%，共用了1.75吨纯银，估值为1204万7000元（人民币，下同），折算下来单价为每克纯银6.88元。拍卖期间，白银市场价格高涨，但拍卖价远低于现今银价估值，依然流拍，引发网友热议。

据《极目新闻》周日（1日）报道，银楼拍卖备受注目，民间俗称「永兴银楼」，是永兴当地的地标建筑。该银楼位于永兴县中国白银第一坊景区内，是由湖南鑫达公司投资建成的一座中国白银文化馆，2007年竣工，牌匾上标有「天下银楼」。

在阿里法拍平台可见，本次拍卖的委托方为湖南鑫达银业股份有限公司，该楼纯银含量为70%，共用了1.75吨纯银，评估价值为1204.7万元，折算下来单价为每克纯银6.88元。拍卖期间白银价格一度高企，有估算指1.75吨纯银价值已超5000万元，远高于现今拍卖价。

有网民纷纷留言热议：「这是贱卖啊」、「银涨那么多，把楼拆了卖纯银也赚翻了」、「能拍了拆了卖吗？」、「这么大块的银子不方便流通，拆了还失去了附加价值。」

据悉，本次拍卖于1月16日举行，有两人报名，但最终无人出价最后流拍。

为何无人买？

为何银楼最终还是无人出价？有网友称，这可能与拍卖公告中一则「不得擅自变更用途」的限制条款有关。

永兴银楼拍卖公告中有6条特别说明，其中第5条称：买受人竞得本标的物后，须继续维持其「中国白银文化馆（天下银楼）」的文旅景区核心定位，严格恪守既定规划功能与经营方向，不得擅自变更用途，确保该文旅项目持续稳定运营、长效发展。

资产委托管理方工作人员称，目前永兴银楼正寻找有意向的购买方进行商洽，待找到合适的意向方后会在平台上再次挂拍。

工作人员还表示，再次拍卖时，银楼仍会以1204.7万元（单价6.884元/克）评估价挂拍，不会因白银市场价大涨重新估值。

工作人员透露，按当地有关方面的要求，该项目要保持文旅景区核心定位，购买方需继续维持既定规划功能与经营方向，因此买到银楼后是不允许拆除的。

