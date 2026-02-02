央视新主播︱00后陶忆雯爆红 中传播音系学霸︱多图

《央视》旗下中文国际频道（CCTV-4）近日有新主播登场，迅即成为媒体及网络焦点。新主播陶忆雯仅25岁，靓丽外貎下，是中国传媒大学播音与主持艺术系的学霸。

获「未来金话筒主持人」冠军

综合内媒报道，00后的陶忆雯，毕业于中国传媒大学播音与主持艺术专业，现为播音硕博班在读生，她曾以实习出镜记者身分进入《新华社》，也主持过《中央广播电视总台》旗下节目「正大综艺」、「时尚科技秀」等节目，具备普通话一级甲等证书及播音员主持人认证。

《澎湃新闻》报道，陶忆雯大学期间多次获得国家级与校级奖学金，研究生在读期间也取得一等奖学金，此外，她曾在多项朗诵、新闻基本功与创新创业赛事中夺奖，被视为中传播音系的「学霸型选手」。

此外，她曾夺下「未来金话筒主持人大赛」新闻播报赛道冠军。谈及成长历程，陶忆雯曾表示，「每段艰涩时光里历练出的强大心力，都是命运赐予的宝贵礼物。」

随著陶忆雯登上《央视》国际频道黄金新闻时段，这位「00后」主播的未来发展，备受期待。