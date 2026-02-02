春运启动︱铁路料载客5.4亿人次 年廿八前香港赴京津渝基本售罄

为期40天的中国铁路春运周一（2月2日）正式拉开帷幕，预计将发送旅客5.4亿人次。

据「央视新闻」报道，今年的春运为期40天，到3月13日结束，全国铁路预计发送旅客5.4亿人次，日均发送1348万人次，同比增长5.0%。按照火车票提前15天售票的规定，今天就能买到除夕的车票。

有市民5时多到西九龙买票

预计返乡探亲旅游出行需求将更加旺盛，全社会跨区人员流动将达到95亿人次，预计创历史新高。

春运期间全国铁路高峰购票需求巨大，一些热门线路、热门时段、热门车次依然存在较大的供需矛盾。为此，铁路部门将最大化增加列车利用效率，全面提升运输能力。在京广、京沪、沪昆等主要高铁干线通道，将开行夜间高铁近1000列。在客流高峰日，最高可安排开行旅客列车超1.4万列，客座能力同比增长5.3%。

据「中通社」报道，目前，香港高铁直达内地站点增至110个，北上出行返乡需求旺盛，春节前三天从香港始发前往多个热门城市的高铁票「一票难求」。

报道指，2月13日至15日（年廿六至廿八），从香港西九龙前往北京、天津、南京、厦门、西安、重庆、成都、贵阳、长沙、武汉等长途班次的车票昨日基本售罄，前往粤东西北地区以及惠州、佛山、江门、肇庆等珠三角城市的高铁票也被抢购，旅客需等待候补票或个别班次「捡漏」乃至转换渠道灵活出行。

今日（2日）7时许到达西九龙高铁票务大堂，已见到排队买票的人龙，更有市民表示自己5时多已前来排队。当中不少人因网上抢不到车票到场「碰运气」。