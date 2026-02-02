大扫除︱河南6岁女发烧17日 做漏一事脑遭啃出逾20坑洞
更新时间：12:33 2026-02-02 HKT
发布时间：12:33 2026-02-02 HKT
发布时间：12:33 2026-02-02 HKT
农历新年前，家家户户也会趁机大扫除。河南有6岁女童，在老屋帮手大扫除后，回家高烧17日，医院检查发现脑部已被「啃出20多个小洞」，除成植物人，而元凶是常见于潮湿环境的霉菌。
及时急救方免变植物人
内媒河南电视台「小莉帮忙」报道，河南郑州1名6岁女童，1月中随家人回老家为无人居住满是灰尘及发霉的旧房子大扫除。
女童回家后不久，即发烧不退17天，终于到医院求诊时，经检查发现脑部竟出现大小不人逾20个坑洞，就像被啃食过一样。
郑州大学第一附属医院儿童重症霍医生指，女童感染的是烟曲霉，因其生长力强及孢子直径小，易入侵到人体内部如肺或中枢神经系统，若长时间未治疗具有致命性，幸亏女童在经过急救后已无大碍。
医生指，相信女童是在大扫除时，没有戴口罩，吸入大量霉菌，由于儿童免疫系统尚未发展完全，抵抗力比成年人差，与老年人同属高风险族群，所以发病。
霍医生提醒，不要让孩子参与打扫老屋，接触发霉环境，建议打扫完毕前待在室外，或是携带专业医学口罩如N95，并穿著长袖衣物、戴好口罩再入内，打扫时首要就是先开窗通风，让空气流通30分钟后再进行清洁，且切勿直接用扫把扫地，会扬起大量含有霉菌的粉尘。
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
7小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
2026-01-31 21:00 HKT