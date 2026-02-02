大扫除︱河南6岁女发烧17日 做漏一事脑遭啃出逾20坑洞

农历新年前，家家户户也会趁机大扫除。河南有6岁女童，在老屋帮手大扫除后，回家高烧17日，医院检查发现脑部已被「啃出20多个小洞」，除成植物人，而元凶是常见于潮湿环境的霉菌。

及时急救方免变植物人

内媒河南电视台「小莉帮忙」报道，河南郑州1名6岁女童，1月中随家人回老家为无人居住满是灰尘及发霉的旧房子大扫除。

女童回家后不久，即发烧不退17天，终于到医院求诊时，经检查发现脑部竟出现大小不人逾20个坑洞，就像被啃食过一样。

郑州大学第一附属医院儿童重症霍医生指，女童感染的是烟曲霉，因其生长力强及孢子直径小，易入侵到人体内部如肺或中枢神经系统，若长时间未治疗具有致命性，幸亏女童在经过急救后已无大碍。

医生指，相信女童是在大扫除时，没有戴口罩，吸入大量霉菌，由于儿童免疫系统尚未发展完全，抵抗力比成年人差，与老年人同属高风险族群，所以发病。

霍医生提醒，不要让孩子参与打扫老屋，接触发霉环境，建议打扫完毕前待在室外，或是携带专业医学口罩如N95，并穿著长袖衣物、戴好口罩再入内，打扫时首要就是先开窗通风，让空气流通30分钟后再进行清洁，且切勿直接用扫把扫地，会扬起大量含有霉菌的粉尘。