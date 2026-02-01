Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福布斯中国富豪榜｜张一鸣693亿美元登首富 超越农夫山泉钟睒睒

即时中国
更新时间：22:55 2026-02-01 HKT
发布时间：22:46 2026-02-01 HKT

根据最新更新的福布斯「中国富豪榜」（截至2026年1月），字节跳动创办人张一鸣以693亿美元身家超越农夫山泉董事长钟睒睒（680亿美元）首度登上榜首。前十名中除了稳居前三名的张一鸣、钟睒睒、马化腾外，熟悉的面孔还有宁德时代创办人兼董事长曾毓群、网易创办人丁磊、香港企业家李嘉诚等。

雷军跻身前十名 马云跌出十大

张一鸣成中国首富，有指这标志著以演算法和数据驱动的科技产业正式成为财富创造的最强引擎，而DeepSeek创办人梁文峰则以115亿美元首次上榜，展现AI时代全新的估值逻辑。

值得一提的是，小米创办人雷军也跻身前十名，其财富达304亿美元，而马云则以296亿美元紧随其后。此外，比亚迪的王传福以228亿美元排名第15名，顺丰王卫以166亿美元排名第23名，泡泡玛特王宁以159亿美元排名第26名，长城汽车魏建军与DeepSeek梁文峰则同以115亿美元分别排名第42名和第43名。

梁文峰首次上榜

此外，榜单中段最引人注目的是DeepSeek创办人梁文峰，以115亿美元身家首次上榜。值得注意的是，他的公司尚未上市，财富估值源于辉达、红杉等顶级机构的投资认可。

回顾过去五年，首富宝座长期由「卖水」起家的钟睒睒占据，其财富一度高达771亿美元。然而在此次更新中，张一鸣成功超越钟睒睒，这不仅是一位企业家的个人胜利，更标志著一个时代的交接。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
2小时前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
10小时前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
10小时前
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
影视圈
6小时前
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
13小时前
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
影视圈
11小时前
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
生活百科
14小时前