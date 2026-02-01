福布斯中国富豪榜｜张一鸣693亿美元登首富 超越农夫山泉钟睒睒

根据最新更新的福布斯「中国富豪榜」（截至2026年1月），字节跳动创办人张一鸣以693亿美元身家超越农夫山泉董事长钟睒睒（680亿美元）首度登上榜首。前十名中除了稳居前三名的张一鸣、钟睒睒、马化腾外，熟悉的面孔还有宁德时代创办人兼董事长曾毓群、网易创办人丁磊、香港企业家李嘉诚等。

雷军跻身前十名 马云跌出十大

张一鸣成中国首富，有指这标志著以演算法和数据驱动的科技产业正式成为财富创造的最强引擎，而DeepSeek创办人梁文峰则以115亿美元首次上榜，展现AI时代全新的估值逻辑。

值得一提的是，小米创办人雷军也跻身前十名，其财富达304亿美元，而马云则以296亿美元紧随其后。此外，比亚迪的王传福以228亿美元排名第15名，顺丰王卫以166亿美元排名第23名，泡泡玛特王宁以159亿美元排名第26名，长城汽车魏建军与DeepSeek梁文峰则同以115亿美元分别排名第42名和第43名。

梁文峰首次上榜

此外，榜单中段最引人注目的是DeepSeek创办人梁文峰，以115亿美元身家首次上榜。值得注意的是，他的公司尚未上市，财富估值源于辉达、红杉等顶级机构的投资认可。

回顾过去五年，首富宝座长期由「卖水」起家的钟睒睒占据，其财富一度高达771亿美元。然而在此次更新中，张一鸣成功超越钟睒睒，这不仅是一位企业家的个人胜利，更标志著一个时代的交接。