车CAM直击｜武汉地铁工地龙门吊倒塌 砸路过车辆致1死1伤｜有片

2月1日上午，内地网友发布了一段行车记录仪拍摄的视频：车辆正常行驶中，左侧有工地，行驶了一段后，车道突然变窄，一辆白色轿车刚经过，马路旁的起重机部件忽然倒塌，砸中白色车辆，把后面的黑色车辆给挡住了。

新华社报道，2月1日11时16分许，武汉市轨道交通12号线连接线新春站工地在龙门吊拆除作业过程中，龙门吊支腿发生倾倒，导致工地外两路过车辆受损，造成1人死亡、1人受伤（伤者生命迹象平稳）。目前，事故调查、善后处置等工作正有序开展。

网民质疑为何不封路

另一段视频显示，白色车辆被砸得车头部分已经塌陷，工地旁边的围板上有「武汉」字样。

据大风新闻此前报道，有知情人指出，事发地为武汉后湖大道段，具体在后湖四路和后湖五路之间，是地铁施工作业区，该片区已是收尾阶段，上午是拆卸第一台龙门吊，拆卸过程中发生意外。

「不能理解的是，吊这么重体积这么大的物件，怎么下面路段这一片竟然还允许通车？」在网上，有不少网友质疑作业时为甚么不进行交通限制。

2月1日下午，武汉市应急管理局表示，此次事件有人伤亡，具体情况当地多部门还在处置中，稍后会有更准确的消息发布。

江岸区应急管理局工作人员则称：「轿车上有人受伤，已经有相关部门进行处理，已经把相关人员送到医院救治，这个事情发生在地铁建设项目，相关信息以地铁集团在网上公布的为准，因为他们要开展事故的相关调查。」