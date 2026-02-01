牛瘪火锅｜吃自制网红美食 成都一家4口双手变蓝中毒又疴又呕

最近，四川成都张女士一家因为一顿自制「牛瘪火锅」，吃至集体中毒双手发蓝的图片在网上洗板，被网友戏称「阿凡达聚餐现场」。好笑之余，更多人好奇：这「牛瘪火锅」，到底是甚么？这锅「草汁」到底能不能喝？

据内媒潮新闻报道，1月29日，四川成都一名张姓女子在家食用自制的牛瘪火锅后不仅手部发蓝，还出现头晕症状。张女表示，前几天一家人食用牛瘪火锅时，汤底加入一种不知名蔬菜后突然变黑，随后四个人陆续出现头晕、手发蓝等症状，送院输液后张女士已有好转，但家人仍存在上吐下泻等不适症状，正在接受进一步观察。

牛瘪是甚么？

牛瘪，简单来说就是牛胃和小肠里尚未完全消化的草料内容物。厨师在宰牛后，会取出这些内容物，经过反复过滤、挤压，分离出液体，再加入牛胆汁及多种香辛料（如生姜、花椒、陈皮等）长时间熬煮，最终制成一种黄绿色、带有浓郁草本气息的汤底。

牛瘪火锅，又被称为「百草汤」，是黔东南地区苗寨侗寨里，招待贵客的名菜，是藏在深山里的原生态美食。因风味独特，被部分食客称为「东方芝士火锅」。

为甚么会中毒？

问题关键出在「自制」上。专业制作牛瘪火锅，门槛其实很高：

牛要健康：必须选用吃天然百草、喝山泉水的散养牛。

工艺繁琐：从取「瘪」、过滤、清洗到熬煮，有一套传承的严谨工序，确保安全卫生。正宗的牛瘪火锅制作流程十分严谨，需选用健康牛只胃中尚未完全消化的草汁，经多次过滤并在高温下持续熬煮至少15分钟，以降低有害物质残留风险，搭配的辅料也需经过安全验证。

香料配方：用以平衡风味、杀菌去腥的香料搭配是秘诀。

家庭自制，若牛源不明、处理不当（如未充分煮沸杀菌），极易引发细菌感染或生物毒素中毒，导致腹泻、呕吐，甚至出现张女士一家四口的个案「高铁血红蛋白血症」引起的发绀（皮肤变蓝）。

结论：安全与否，全在「专业」二字。强烈不建议在家自制。