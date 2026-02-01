Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛瘪火锅｜吃自制网红美食 成都一家4口双手变蓝中毒又疴又呕

即时中国
更新时间：17:34 2026-02-01 HKT
发布时间：17:33 2026-02-01 HKT

最近，四川成都张女士一家因为一顿自制「牛瘪火锅」，吃至集体中毒双手发蓝的图片在网上洗板，被网友戏称「阿凡达聚餐现场」。好笑之余，更多人好奇：这「牛瘪火锅」，到底是甚么？这锅「草汁」到底能不能喝？

据内媒潮新闻报道，1月29日，四川成都一名张姓女子在家食用自制的牛瘪火锅后不仅手部发蓝，还出现头晕症状。张女表示，前几天一家人食用牛瘪火锅时，汤底加入一种不知名蔬菜后突然变黑，随后四个人陆续出现头晕、手发蓝等症状，送院输液后张女士已有好转，但家人仍存在上吐下泻等不适症状，正在接受进一步观察。

相关新闻：沪男为降血糖服「自制中药」毒发身亡 哪种药材出事？

相关新闻：网购毒菜｜浙江夫妻食娃娃菜全身出血入院 警方：包裹旧报纸沾染老鼠药

牛瘪是甚么？

牛瘪，简单来说就是牛胃和小肠里尚未完全消化的草料内容物。厨师在宰牛后，会取出这些内容物，经过反复过滤、挤压，分离出液体，再加入牛胆汁及多种香辛料（如生姜、花椒、陈皮等）长时间熬煮，最终制成一种黄绿色、带有浓郁草本气息的汤底。

牛瘪火锅，又被称为「百草汤」，是黔东南地区苗寨侗寨里，招待贵客的名菜，是藏在深山里的原生态美食。因风味独特，被部分食客称为「东方芝士火锅」。

为甚么会中毒？

问题关键出在「自制」上。专业制作牛瘪火锅，门槛其实很高：

牛要健康：必须选用吃天然百草、喝山泉水的散养牛。

工艺繁琐：从取「瘪」、过滤、清洗到熬煮，有一套传承的严谨工序，确保安全卫生。正宗的牛瘪火锅制作流程十分严谨，需选用健康牛只胃中尚未完全消化的草汁，经多次过滤并在高温下持续熬煮至少15分钟，以降低有害物质残留风险，搭配的辅料也需经过安全验证。

香料配方：用以平衡风味、杀菌去腥的香料搭配是秘诀。

家庭自制，若牛源不明、处理不当（如未充分煮沸杀菌），极易引发细菌感染或生物毒素中毒，导致腹泻、呕吐，甚至出现张女士一家四口的个案「高铁血红蛋白血症」引起的发绀（皮肤变蓝）。

结论：安全与否，全在「专业」二字。强烈不建议在家自制。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
8小时前
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
区块链
6小时前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
5小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
5小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
2026-01-31 14:35 HKT
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
生活百科
9小时前