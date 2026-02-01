Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃

受冷空气补充影响，广东今日（2月1日）气温迅速下降，多地告别温暖天气，出现10℃以下的低温天气。今日8时25分，广州寒风凛冽，该市从化区录得全市最低气温仅5.6℃。至于邻近香港的深圳，今天早晨全市最低气温普遍只有10-12℃；不过随著午后云量减少，气温会逐渐回升，昼夜温差较大。

未来三天昼夜温差较大

「我家的电暖炉和厚棉被昨晚就拿出来用了！」广州市民黄梓杰告诉记者，这次冷空气来得又急又猛，他早上穿了厚外套出门，依然觉得冷。

2月1日，粤北、珠三角北部市县的最低气温维持在5至8℃，高海拔山区的最低气温维持在2至4℃。今日9时，全省气温介于6.4至17.4℃，较昨日气温普遍下降，汕尾降温达7.8℃。截至9时30分，全省有22个寒冷预警信号处于生效中。

据广东省气象部门，此次冷空气过程将持续至2日，其间，中北部市县气温下降3至6℃，其余地区下降2至4℃，其中1至2日早晨高海拔山区最低气温将降到2至4℃。2月2至3日，全省大部阴天转晴到多云，昼夜温差较大，粤北部分市县有5℃以下低温，沿海海面东北风6至8级。

广东省气象部门表示，民众外出需注意保暖，需适时添减衣物。
 

