「柯南」辱华？︱联乘《我的英雄学院》挨批 《名侦探柯南》急发声明澄清

日本长寿人气漫画《名侦探柯南》（下称《柯南》），为庆祝电视动画30周年，与刚完结的另一人气漫画、曾被质疑辱华的《我的英雄学院》（下称《我英》）推出连串联乘活动，解动内地网民神经强力出征。《柯南》中国区代理商急发声明澄清立场。

《我英》被指影射「731部队」

《柯南》动画开播30周年，《我英》的动画则播出10周年，两漫画作品举行连串联乘活动庆祝，包括《柯南》作者青山刚昌与《我英》作者堀越耕平互画贺图，日本东宝也制作了结合两部作品的特别版短片。

由于《我英》被内地部份网民认为有辱华之嫌，令与其合作的《柯南》也受连累，遭内地网民强力批评，质疑在中日关系恶劣之际，仍与《我英》合作是没有政治敏感，甚至有人呼吁抵制。话题一度成为热搜。

《柯南》的中国版权代理商「新创华」31日深夜紧急发表声明回应，指联动是为了纪念动画播出30周年的全球性策划，「本意仅为作品间的友好交流，并无任何立场上的含义」。日本版权方一贯支持中日文化友好，并希望透过作品传递积极向上的价值观。代理商承诺将持续与日方沟通，「确保传递更符合中国粉丝期待与社会共识的内容」。

不过声明仍未能平息小粉红怒火，要求「新创华」「让日本那边明确立场」、「这么敏感的时候搞联动说明也不在乎中国市场吧」、「撤回这个合作，不认可这个是友好交流」等。

《我英》内容中，曾出现一名进行人体实验的反派角色「志贺丸太」，遭南韩读者发现，「丸太（maruta）」的名字与二战时期「731部队」对人体实验的称呼「圆木（maruta）」相同，同时「志贺」取自日本细菌学家志贺洁，被内地网民贴上「鬼子学院」标签，认为《我英》是以辱华漫画。