冒充歼-16战斗机师「冧女」呃钱 「百人斩」骗徒落网

近日，山东省烟台市芝罘分局立交桥派出所破获了一宗冒充军人诈骗案件，犯罪嫌疑人徐某冒充飞行员加了100多名女性微信，遇到合适的发展对象就建立恋爱关系，然后再实施诈骗。

一人分饰三角实施诈骗

山东烟台的陈女士与「空军战斗机飞行员」男友徐某通过介绍相识，与徐某相恋不久，陈女士就遭到敲诈，一个名叫「白雨」的陌生账号，以掌握陈女士的私密视频为由索要20万（人民币，下同）。最终，陈女士与男友徐某决定合出20万，由徐某拿给「白雨」，令陈女士没有想到的是，没过几天，男友和「白雨」竟然一同消失了。

于是陈女士报案，山东省烟台市公安局芝罘分局民警调查发现，三个账号都是由徐某注册并进行使用的。徐某先冒充介绍人身份，物色女性目标，并以「我弟弟是飞行员，很喜欢你」为由获取对方微信号。随后，以「现役飞行员徐某」的身份与对方建立恋爱关系。

最后，徐某再注册另一微信账号，化身为神秘的敲诈者「白雨」。这三个角色背后始终只有徐某一人。

警方了解到，在交往过程中，徐某精心编织了一套完整的「军人身份」伪装。他不仅在聊天中频繁向陈女士发送所谓「军官证」的照片、军营生活及训练影像，以此获取对方信任，甚至在约会时也不断向对方传输「自己是军人」的信号，令对方崇拜他，例如编造「英雄故事」，说他之前驾驶歼-16出了事故，为了保护飞机受了伤，一直在地方上养伤，没有回部队。

虽然陈女士也曾对徐某的军人身份产生疑虑，但都被他以「涉及军事机密或者部队有规定」的理由搪塞。

经审讯查明，23岁的徐某真实身份是一名厨师，目前，徐某因涉嫌敲诈勒索罪和冒充军人招摇撞骗罪，已经被检察机关提起公诉。

据军队相关规定。严禁注册登录交友、婚恋、求职网站；严禁擅自上传军人证件、著军装照片和部队工作履历暴露军人身份。