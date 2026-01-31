打虎｜应急管理部党委书记、部长王祥喜被查 涉嫌严重违纪违法

周末打虎！官方公布，国家应急管理部党委书记、部长王祥喜涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

这也是继内蒙古自治区书记孙绍骋之后，2026年第二位官宣落马的正省部级高官。

63岁的王祥喜是二十届中共中央委员，长期在煤炭系统工作，曾任湖北省荆州市长、湖北省政法委书记、国家能源投资集团有限责任公司董事长等职，2022年7月升任应急管理部党委书记，同年9月任部长。

王祥喜「出事」早有先兆。周四北京（29日）举行中央企业安全生产工作视像会议，身为国务院安委会副主任、应急管理部一把手的王祥喜罕有地未有出席，引起猜测。

王祥喜最后一次露面是周二（27日）主持应急管理部党委的民主生活会。他在会上发表讲话，强调「带头进行个人对照检查」，要求自觉在纪律约束下工作，在清正廉洁中永保政治本色。