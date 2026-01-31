沪男为降血糖服「自制中药」毒发身亡 哪种药材出事？

近日上海一名男子因血糖偏高，深信中药能帮助病情，便自行在网上平台购买相关药品泡制服用，结果急性中毒，送医抢救8天后不幸去世。医生呼吁，各类健康问题，都应前往正规医院就诊，切勿轻信网上不实宣传，不要擅自网上购药、随意服用，更不要盲目尝试偏方及秘方。

「附子」具有毒性

综合内媒报道，上海35岁男子夏先生，因服用自己所泡制的中药，突然昏迷不醒人事。在紧急送医急救后，夏先生虽短暂恢复生命迹象，但抢救8天后仍不幸去世。

家属透露，夏先生6年前就出现血糖偏高的状况，不过控制效果不佳，多年来夏先生坚信中药功效能帮助降血糖，便习惯根据自身症状，在网上直播平台购买药物服用，家中也已经囤积大量夏先生从网上购买的药物。

而夏先生泡制的中药，就是他在平台上买的一款「四川江油附片」，而「附子」是一味药性峻烈、具有毒性的中药，含有剧毒成分乌头碱（Aconitine），对心脏有强烈损害，口服少量即可中毒，过量服用则会导致严重心律失常、心跳停止甚至死亡，因此必须在专业的中医师的诊断和指导下使用，绝对不可以自行购买和煎服。

患者直接用热水冲泡

上海市东医院重症医学科副主任叶旭辉指出，该患者使用附子煮水服用，所使用的剂量已经超过正常安全的剂量，而且煮沸时间不足，甚至是直接用热水冲泡，而不是滚水煮沸，所以导致急性中毒，出现呼吸与心跳骤停状况。

消息吸引不少讨论，网友纷纷表示「我妈也是对网购的保健品深信不疑，怎么劝都不听」、「我自己学药剂的都不敢乱吃中药」、「吃西药不能过量，中药也是药，过量都是毒药」、「毒和药是一家，剂量问题」、「有一年老家的人煮了一锅附片，叫我吃，说身体弱冬天可以补一补，虽是好心，我还是拒绝了，其实自行食用的人还挺多的，很小心注意操作规范的就没事，稍有不慎就很危险。」

医院也提醒，各类健康问题，都应前往正规医院就诊，依病情制定治疗方案，严格依照医嘱服用药物。切勿轻信网路上的不实宣传，不要擅自网路购药、随意服用，更不要盲目尝试偏方及秘方，以免付出惨痛代价。

