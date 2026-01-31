Pokemon道歉｜靖国神社办卡牌儿童活动 中国官媒怒斥触碰底线

近日有中国网友在日本知名动漫IP宝可梦（Pokemon）的官网，发现一场原定于今日在东京靖国神社举办的「宝可梦卡牌儿童体验教室」活动。据悉该活动虽非由宝可梦官方主办，但确实通过其「审核」。事件引发中国网民炮轰，解放军官媒平台「钧正平」发文斥责称，在靖国神社举办以青少年为主要受众的活动，不仅是对历史正义的践踏，也与宝可梦所宣导的友谊、勇气等价值背道而驰，危害深远。宝可梦官方昨晚发文致歉，称相关活动已取消。

网友怒指宝可梦「拜鬼」

靖国神社位于东京，是日本供奉约250万战死者的神社，其中包括14名二战甲级战犯，被视为日本军国主义侵略扩张的精神象征。本月28日，有网友发现宝可梦在官网发布一则标题为「在靖国神社举办宝可梦卡牌体验活动！儿童学校in靖国神社宝可梦卡牌教室」的活动预告。截图显示，相关活动将于1月31日举行，每半小时一场，每场限16人，免费参与。

据悉此次活动并非由宝可梦及任天堂直接发起，而是由东京千代田区运动员俱乐部、中介公司株式会社FRD等主办，宝可梦卡牌体验是其中一个环节。相关事件曝光后迅速冲上热搜，中国网友怒指宝可梦「拜鬼」「踩红线」，要求正式道歉并抵制。

中国官媒亦下场撰文斥责，解放军「钧正平（谐音「军政评」）」发声称，靖国神社是东亚受害国人民的集体伤痛禁区。宝可梦作为全球顶流IP，受众多且大部分为青少年，这类行为极易模糊这一群体的历史认知，潜移默化误导其对侵略历史的判断，危害深远。历史不容轻慢，坚守历史正义、维护正确史观，才能支撑一个文化IP行稳致远。

《环时》：边赚钱边损中国利益

北京《环球时报》也发评论指，宝可梦不能一边从中国赚钱，一边损害中国利益。相关活动信息能通过后台审核，堂而皇之地出现在宝可梦官网上，它就有无法推卸的责任。敦促宝可梦及任天堂公司正视此次事件的严重性，尽快就审核失察、伤害中国人民感情一事向中国消费者作出诚恳说明和道歉，对一些别有用心的势力制造事端的企图也要有所警惕。

宝可梦将彻查防止再发生

宝可梦公司昨日在官微发布道歉公告，称在活动搜索页面发布了将在靖国神社举行活动的信息。由于缺乏尽职调查，该活动被错误地发布了，事件发现后活动立即被取消。为防止类似事件再发生，官方将彻底审查并加强活动信息核查系统和审批流程，力求防止再次发生。

中国市场庞大 卡牌销售以亿元计

事实上今次并非宝可梦首次卷入靖国神社风波。北京《环球时报》指出，2016年、2019年宝可梦曾两次在相关问题上「踩线」，「人们有理由怀疑，这次很可能并非偶然疏漏」。据不完全统计，宝可梦中国市场以数亿元计。

曾两次在相关问题「踩线」

2016年，宝可梦手游《Pokemon Go》刚上线时，游戏中的「道馆」就设于靖国神社，中国玩家迅速采取行动表达不满。2019年，宝可梦股东公司Creatures的一名员工公开参拜靖国神社并晒出照片，同样遭到强烈谴责，最终以公司声明道歉，称参拜只是为「新年祈福，本意未有任何政治意图」收场。

宝可梦IP通过动画《精灵宝可梦》（中国内地译《宠物小精灵》），皮卡丘等角色成为经典卡通人物，覆盖「80后」至「00后」三代人，大众认知度接近100%。作为全球最赚钱的IP之一，宝可梦多年来在世界上收获大量粉丝，而中国市场更是其全球战略中的核心板块。据内地传媒不完全统计，2025年宝可梦在中国的卡牌销售额就突破30亿元人民币，手游月活用户稳定在800万以上，周边产品常年占据电商平台销量前列。