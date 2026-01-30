河南一男子强闯女澡堂打老婆被拘 多名女性正在洗澡

天寒地冬的深夜，河南周口市鹿邑县「四季和园」洗浴中心竟然发生男子闯入女浴室滋事事件。据报，涉事男子当时冲入女澡堂打老婆，同浴室内还有不少女顾客。涉事男子被行政拘留，洗浴中心被勒令停业整顿，并向受影响女士赔礼道歉。

涉事「四季和园」澡堂

据「鹿邑融媒」报道，1月29日，有网民发布短视频称，28日晚，河南周口鹿邑县一浴池内，一男子闯入女公共浴室内殴打老婆，同浴室内还有不少女顾客。30日上午，浴池工作人员告诉记者，涉事男子已被警方控制。

工作人员围住疑似冲入澡堂的男子涉事男子当时冲入女澡堂打老婆，已被行政拘留。

30日，一当事人家属表示，28日晚上11至12时，他家人在鹿邑县一酒店公共浴池内洗澡，一男子突然闯入女浴室殴打其中一位女士，浴池处理也不及时，冲进去5分钟都没人阻拦，同浴室里还有不少女孩在洗浴，最后浴池说一个人给20张澡票作为赔偿。

该浴池工作人员回应查询时表示：「我们工作人员第一时间去拉他，但被该男子推倒，后来才把他拉出来，我们也是受害者。」据了解，接到报警后，派出所民警及时赶赴现场处置。