自诩「性商教母」 网红周媛被立案调查

更新时间：15:08 2026-01-30 HKT
发布时间：15:07 2026-01-30 HKT

连日来，自称为「中国性商第一人」的内地女网红周媛，因其教授女性吸引男性课程遭封禁风波，持续发酵。有媒体称，周媛名下「黑白颠性商学院」线下活动仍正常开展。湖南长沙雨花区市场监督管理局称，该局已联合公安、文化等多个部门，成立工作专班，进行立案调查，并责令停止相关线上线下社会行为。

周媛因开办魅力女性修炼班，售卖999元至88000元（人民币，下同）不等价位的培训课程，教授女性如何用眼神、肢体语言吸引男性，引发广泛争议。不少网友质疑其涉嫌将女性塑造为讨好男性的角色，有违公序良俗。

天眼查显示，周媛担任法人、董事的湖南黑白颠生物科技有限公司，成立于2021年，注册地址位于湖南省长沙市雨花区湘府中路德思勤城市广场。

红星新闻引述雨花区市场监督管理局工作人员介绍，雨花区政府高度重视事件，第一时间成立工作专班，该局联合公安、网信、文化等相关部门，针对前期网络的一些情况，专班正在密切关注此事，目前正进行全面调查。相关部门已责令黑白颠周媛停止相关线上线下的一些社会行为，后续将根据调查结果，对其主体公司进行相关查处。

