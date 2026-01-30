缅北犯罪集团｜徐发启被判死缓 涉诈资金逾11亿元

据重庆市第五中级人民法院消息，2026年1月30日，重庆市第五中级人民法院一审公开宣判徐发启犯罪集团案。对被告人徐发启判处死刑，缓期二年执行；对被告人张龙龙判处无期徒刑；对被告人罗玉军、习康强、刘世兵判处25年至14年不等有期徒刑，并相应判处没收财产、罚金等附加刑。

徐发启。

涉建多个诈骗园区

经审理查明，2019年以来，以徐发启为首要分子、罗玉军等武装头目为重要成员的犯罪集团，利用徐发启在缅甸果敢地区的影响力，与电诈犯罪集团合作，陆续修建开设多个诈骗园区实施电信网络诈骗，涉诈资金超过11亿元，并在武装庇护过程中，伙同电诈犯罪集团故意伤害不服从管理的涉诈人员，致一人死亡、一人轻伤。徐发启还结伙实施了走私、贩卖毒品等犯罪。

重庆市第五中级人民法院认为，被告人徐发启、张龙龙、罗玉军、习康强、刘世兵的行为分别构成诈骗罪、故意伤害罪、走私、贩卖毒品罪等六项罪名。法庭根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法作出上述判决。

