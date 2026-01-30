柬埔寨电骗｜江西男堕求职陷阱被标价2万美元 跳楼逃生险被活埋荒野

江西一名邱姓男子堕求职陷阱差点命丧柬埔寨，他被诱骗至越南标价两万美元卖给柬埔寨电骗园区。他趁机跳窗逃生却当场晕倒，险些被园区人员带至荒野活埋。邱先生辗转回到内地后，接受媒体采访及在社交平台曝光电骗园区黑幕，望以自身经历警示民众不要堕高薪工作骗局。

去年，邱先生在一个群里看到高薪招聘广告，联系对方后得知工作地点在越南，需充当「背包客」走私货物。虽知违法，但在高薪诱惑下，他与另外3人随中介偷渡至越南。「一路上对方都很和气，直到胡志明市，他们突然翻脸，拿出武器将我们捆绑、蒙头，塞进客货VAN。

五六个小时后，他和被其他被绑者送至柬埔寨一个电骗园区。在园区，被没收身份证及手机等，随后遭七八名打手围殴。一名负责人训话说：「进了这里就别想回家，好好做事，就当没有家人了。」第二天，邱先生被迫接受诈骗培训。当晚，他趁看守不备，用铁片撬开三楼窗户，试图用床单下滑逃跑。打手发现门被反锁，情急下他闭眼松手跳了下去。跳楼后邱先生昏迷，醒来发现自己已被带到野外，并听见园区人员商议是否将他活埋。因未找到工具，只被遗弃荒野。

约两小时后，园区人员因担心事情暴露又返回，将他送往医院，但连遭两间医院拒收。最后，他被丢弃在金边一家医院门口。院方要求支付3000美元医疗费。邱先生母亲得知后，因怕受骗未敢转账。后经医院联系，当地热心华人卢先生垫付了费用，邱先生才得以救治。

邱先生以自身惨痛经历告诫公众：凡是提到境外、高薪等字眼的招聘，一定要保持警惕，切勿轻信前往。