女星金晨涉撞车后逃逸疑似监控截图曝光 喜之郎果冻删除代言内容

内地演员金晨昨（29）日被爆料指涉嫌交通肇事逃逸，找助手顶包。有网友发布疑似当时交通事故现场监控截图，车牌号和右下角的时间和爆料者讲述及交通事故认定书似乎一致，但截图上的人不清楚是否金晨。据羊城晚报，1月30日上午，绍兴交警柯南中队工作人员回应称调查仍在进行中，并否认了网上流传的「监控拍到金晨在驾车」的信息。针对媒体报道的保险公司曾就该事故报案并撤案一事，工作人员表示需等待上级部门公布调查结果。受这次风波影响，喜之郎果冻官方微博已删除与代言人金晨相关的全部内容。金晨方面暂无回应。

村民：撞了一道墙

网上流传的绍兴市公安局柯桥区分局交通警察大队出具的《道路交通事故认定书》显示，事故时间为2025年3月16日下午5时许，事故地点位于「绍兴市柯桥区湖塘街道岭下村公交站附近地方」。

据中国蓝新闻消息，当地警方证实事故认定书属实，警方针此事已经成立事故调查组。

网上流传，疑似当时交通事故现场监控截图，车牌号和右下角的时间和上述的几乎一致，但截图上的人似乎不像是金晨。

据《潇湘晨报》，岭下村的一名村民29日表示，他对于去年这宗事故有点印象，还记得当时有车撞到了路边的一道墙，「花坛那种墙，撞掉一小块」。当时他在远处望见了，看到车上好多东西撒出来了，撒了一些车上用品和名片。后来他走过去看，车子已经被拖走了，路上只有些残渣。那道墙很快也被修好了。这名村民说，他没看到车上的人，已经过去了很久，也不记得车辆的品牌和颜色，只记得车牌是蓝色的。

保险公司回应

对于保险公司是否在交警队报案，又在金晨的要求下撤销了报案？报道称，涉事的中国平安财产保险股份有限公司回应称，此事已经传达至绍兴中心分公司，正在核实处理中。

另据「大皖新闻」，中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司工作人员表示，关于网上流传的「金晨被曝肇事逃逸」事件，经过核实，该理赔报案发生后，按照流程进行现场查勘服务，过程中客户放弃索赔，公司依照程序对理赔报案予以撤销。