前内蒙古书记孙绍骋落马 卸任4个月涉嫌严重违纪违法
更新时间：18:19 2026-01-29 HKT
发布时间：18:19 2026-01-29 HKT
发布时间：18:19 2026-01-29 HKT
官方公布，十四届全国人大社会建设委员会副主任委员孙绍骋涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
孙绍骋是第十九届、二十届中央委员，此前担任内蒙古自治区党委书记。
孙绍骋出生于1960年7月，山东海阳人，曾任民政部副部长、山东省副省长，山西省委常委、统战部长，山西省委常委、副省长，民政部副部长、党组副书记等职。
2017年，孙绍骋任国土资源部党组书记、副部长，2018年3月任退役军人事务部部长、党组书记。2022年4月，他出任内蒙古自治区党委书记。
今年9月，时任广东省省长王伟中接替孙绍骋，担任内蒙古自治区党委书记。
