旅客福音？︱国内航班拟禁现金选座 最少70%免费拣

外游时，不少人基于不同需要预留座位。由于航空公司有不同政策，乘客有时要付费才可挑选心仪座位，或者要苦待航空公司「放位」。面对航空公司就预留座位的安排，中国航空运输协会组织各航空公司研究制定《公共航空运输企业航班预留座位规则（征求意见稿）》团体标准，今天公布有关规定，并进行为期一个月的公开征求意见。



根据《征求意见稿》内容，航空公司须将经济舱座位分为「免费可选座位」和「预留座位」两大类。其中，运行保障性预留座位需基于安全和服务刚性需求，包括安全员座位、紧急出口限制、特殊旅客（如轮椅、担架、无陪儿童）保障等。

另外，增值服务性预留座位分为权益类预留（积分/里程兑换）和付费预留（仅限国际及地区航班），明确国内航班不得提供现金选座服务；要求国内航班免费可选座位比例最低70%，国际及地区航班免费可选座位比例不低于65%。



此外，《征求意见稿》还提出要明确预留座位的释放时间，防止「最后一刻」才放出。航空公司须在网络购票、值机等环节以显著方式告知旅客免费与预留座位范围、积分/里程兑换标准、付费选座价格（仅限国际及地区航班）、预留座位释放时间等信息。同时，座位图需使用清晰图标区分「免费可选」「会员可选」「线上不可选」「已选座位」等类别，杜绝信息模糊与误导。

