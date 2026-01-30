恶意打赏︱观众上台送「牛蛙颈链」 婺剧女演员吓到面容扭曲︱有片

观众认同表演者的演出或才艺，或会作打赏或送上礼物。近日内地网络热传一段影片，婺剧演员表演中与观众互动，期间有观众竟将两串牛蛙挂在演员身上。影片引关注及争议，有人批评行为是对表演者的不尊重。

婺剧是主要流行于浙江金华、衢州、丽水一带的古老地方戏曲，俗称「金华戏」，拥有约400多年历史。

婺剧拥逾400年历史

据网上影片所见，该婺剧剧团到村表演，演出结束后演员在台前讨彩，有人将现金插入演员的头饰上。突然间，有两名男子拿着两串牛蛙挂在演员的颈上。由于事情来得太突然，虽然有观众哄笑，两名演员却被吓得手足无措，表现出痛苦表情。

男演员立刻拿下牛蛙，女演员因太害怕连眼睛都不敢睁开，最后还是在他人帮助下才拿下牛蛙。

剧团负责人：已吃掉牛蛙

影片后来在网上热传，剧团负责人表示，打赏演员是对他们演出的认可和肯定，在村里很多观众都会用钱或者鸡鸭打赏，但牛蛙确实是第一次，不过无伤大雅，这些牛蛙已经被食用了。



有人提出，将牛蛙作打赏，实是捉弄行为，不是尊重，而是冒犯。网上亦有无数网民提出批评：

用户7517641463：恶心，不尊敬别人

网暴属于违法行为：低俗！恶趣味！

Wang耶啵70308：纯属不尊重人

甜茶小姐姐- ：就是恶意打赏

不变的源：真心疼这两位演员。