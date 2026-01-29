张又侠落马与向美国泄漏核武信息有关？ 国防部：勿妄加揣测

美媒《华尔街日报》报道，中央军委副主席张又侠落马与涉嫌向美国泄漏核心核武计划情资有关。对此，中国国防部发言人蒋斌今天表示，要以官方发布的信息为准，不要妄加揣测。

中国国防部24日宣布，张又侠与中共中央军委联合参谋部参谋长刘振立因严重违纪违法，对2人立案调查。今天中国国防部举行例行记者会，境外媒体聚焦张又侠落马案。

军报斥张又侠破坏军委主席负责制 「非越反越腐而是越挖越深」。

中央军委副主席张又侠涉嫌严重违纪违法被查。

《华尔街日报》日前引述熟悉某场简报会人士的说法报道称，张又侠因涉嫌向美国泄漏核心核武计划情资，及收贿拔擢前国防部长李尚福等人，而被立案调查。

在今天的例行记者会上，有媒体提问是否能够证实，蒋斌回应表示，「请大家以官方发布的信息为准，不要妄加揣测」。

另外，针对张又侠与刘振立案的进一步情况，蒋斌仅表示，「对此我们已经发布有关信息，我们没有更多补充」。