团播太假？︱首公布规范指引 不得过度磨皮美颜

即时中国
更新时间：15:38 2026-01-29 HKT
发布时间：15:38 2026-01-29 HKT

近年，内地兴起「团体直播」（简称：团播），即多名主播同时现身直播间，通过唱跳等才艺展示吸引观众，靠打赏获取收益。随著团播越来越流行，各式乱象亦随之出现。

近日，中国演出行业协会组织起草的《网络表演团体直播运营管理要求》（下称《要求》）正式发布，已于前日（27日）实施。这是国内首份针对团体直播（即「团播」）的运营管理标准，其中明确团播时不浓妆艳抹或过度磨皮美颜，不应通过暗示性语言诱导用户消费等。

靠打赏获取收益

根据《要求》对团体直播的定义，团体直播是由3名及以上网络主播，组成直播团体共同开展的网络表演活动。

《要求》的规定，包括团播表演时的细节，例如在「互动性要求」方面，规定不应通过暗示性语言、动作或虚构亲密关系诱导用户消费，不应组织粉丝进行打赏排名或攀比。

禁暗示性语言诱导消费

在「才艺要求」方面，规定单次舞蹈展示保持两个八拍及以上完整动作组合，时长不低于2分钟。在「专业性要求」方面，整体形象要干净整洁、服装大方得体、不浓妆艳抹或过度磨皮美颜。

根据《要求》对「适宜性要求」的规定，团播主播的妆容可根据内容对皮肤、五官、发色等进行适应性调整，但要避免产生令人不适的妆容或造型。

可按内容调整肤色

《要求》相关信息显示，文件由中国演出行业协会标准化技术委员会提出并归口（按系统、按业务性质划分归属到相应的职能部门管理。），北京抖音科技有限公司、北京快手科技有限公司、杭州无忧传媒有限公司、成都星娱时代文化传播有限公司等为主要起草单位。

红星新闻报道，据中国演出行业协会和短视频平台公布的资料，2025年团播日均开播房间数约8000个，已开展团播业务的公会数量超3500家，占整体公会数量近12%，同比增长超16%。

