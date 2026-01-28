Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……

即时中国
更新时间：21:07 2026-01-28 HKT
发布时间：21:07 2026-01-28 HKT

自从智能手机成为都市人必需品，产品可能在数个月就被新型号更迭。但近日，内地突然出现一股iPhone 4S的热传，这款于2011年发布的「古董机」在网上被抢购，让无数人不思不得其解。

快科技报道，有网民发现，单价仅55元（人民币‧下同）的iPhone 4S在近30天内销量突破万件，全平台累计订单量预估已超十万部，热度甚至超越了不少同期发布的新品手机。未知是否手机太受欢迎，目前淘宝售价已不再是55元，个别商家标价接近100元。

全球掀复古风

为什么这款手机能够突然翻红呢？有分析认为，首先是全球复古风，iPhone 4S是乔布斯时代的经典之作，双面玻璃、金属中框以及独特的「拟物化」界面，成为经典情怀标记。

社交媒体上，「55元买台iPhone 4S值不值」「iPhone 4S能做什么」等话题成为搜索词；网民亦晒单显示，买家层面有学生、上班族、数码爱好者，甚至怀旧行家都有。需有不少网民

小红书博主分享

即使商家明确标注「功能受限」，消费者仍蜂拥下单。

其次是社交平台的「种草」催化，大量博主在小红书、抖音等平台分享，将这古董手机作为备用机听歌、拍照，或改装为车载音响、电子相册的玩法，制造低成本、高颜值的复古体验。

无可否认，低至55元的售价成功消费门槛，让买家无需太大考虑就入手。

仅配800像素相机

根据网上资料，iPhone 4S于2011年推出，配备3.5吋 Retina屏幕（960 x 640 解析度）、Apple A5双核心处理器、512MB RAM，以及800万像素主相机。它采用玻璃与不锈钢机身，支援3G网路、蓝牙4.0，并首次搭载Siri语音助理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
7小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
4小时前
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
4小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
湾区时事
10小时前
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
影视圈
8小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
23小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
2026-01-27 18:37 HKT