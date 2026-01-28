疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……

自从智能手机成为都市人必需品，产品可能在数个月就被新型号更迭。但近日，内地突然出现一股iPhone 4S的热传，这款于2011年发布的「古董机」在网上被抢购，让无数人不思不得其解。



快科技报道，有网民发现，单价仅55元（人民币‧下同）的iPhone 4S在近30天内销量突破万件，全平台累计订单量预估已超十万部，热度甚至超越了不少同期发布的新品手机。未知是否手机太受欢迎，目前淘宝售价已不再是55元，个别商家标价接近100元。

全球掀复古风

为什么这款手机能够突然翻红呢？有分析认为，首先是全球复古风，iPhone 4S是乔布斯时代的经典之作，双面玻璃、金属中框以及独特的「拟物化」界面，成为经典情怀标记。

社交媒体上，「55元买台iPhone 4S值不值」「iPhone 4S能做什么」等话题成为搜索词；网民亦晒单显示，买家层面有学生、上班族、数码爱好者，甚至怀旧行家都有。需有不少网民

小红书博主分享

即使商家明确标注「功能受限」，消费者仍蜂拥下单。



其次是社交平台的「种草」催化，大量博主在小红书、抖音等平台分享，将这古董手机作为备用机听歌、拍照，或改装为车载音响、电子相册的玩法，制造低成本、高颜值的复古体验。



无可否认，低至55元的售价成功消费门槛，让买家无需太大考虑就入手。

仅配800像素相机

根据网上资料，iPhone 4S于2011年推出，配备3.5吋 Retina屏幕（960 x 640 解析度）、Apple A5双核心处理器、512MB RAM，以及800万像素主相机。它采用玻璃与不锈钢机身，支援3G网路、蓝牙4.0，并首次搭载Siri语音助理。