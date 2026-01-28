Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重庆火锅店收「辛苦费」 大人¥20小童长者¥10 老板解释……

更新时间：20:32 2026-01-28 HKT
发布时间：20:32 2026-01-28 HKT

香港不少食肆都会收取「服务费」，内地却普遍不会有类似收费。惟有网民反映，前日（26日），在重庆一火锅店吃饭，结账时几被收取「辛苦费」，大人收20元（人民币‧下同），小孩老人10元。

据客人分享单据所见，下单时间为1月26日下午5时36分，账单明细包括，小孩老人辛苦费1份10元，晚餐辛苦费3人60元。

《华商报》「大风新闻」报道，火锅店老板钟先生表示，店里菜品和酒水都是按照入货价卖，收取的「辛苦费」是员工的工资等开支，在菜单上都有体现的，门口也有标志，「会给顾客沟通好，如果接受就用餐，我们晚上的辛苦费是大人每人20元，老人和小孩子每人10元，中午收费低一些，15元一个人，老人小孩弹性收费，不吃就不收，吃就收。」

钟先生指，火锅店开业8年，最近才有这安排，顾客的接受度还可以，目前，有个别桌的顾客有异议，店内也会给予免单处理。

