Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄罗斯贝加尔湖冰面翻车 中国游客1死4伤

即时中国
更新时间：17:14 2026-01-28 HKT
发布时间：17:14 2026-01-28 HKT

俄罗斯贝加尔湖冰面周三（28日）发生夺命交通意外。新华社消息，一辆载有游客的汽车周三（28日）在贝加尔湖冰面上翻车，导致一名中国游客身亡。

中国驻伊尔库茨克总领事馆确认，一名中国游客在事故中丧生，4名中国游客受轻伤。接报案后，中国驻伊尔库茨克总领事馆立即启动应急预案，第一时间与当事导游、中国游客及当地救援人员取得联络，协调志愿者赶赴事发地，并请救援人员迅速将伤者送往胡日尔镇医疗站救治。

目前，受伤人员已转运至奥利洪区中心医院，总领馆正全力协助处理善后事宜。《塔斯社》报道，翻车事故发生在贝加尔湖奥利洪岛附近的冰面上，俄侦查委员会已就该事故立案调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
5小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
20小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
4小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
23小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
9小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
湾区时事
7小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT