俄罗斯贝加尔湖冰面翻车 中国游客1死4伤

俄罗斯贝加尔湖冰面周三（28日）发生夺命交通意外。新华社消息，一辆载有游客的汽车周三（28日）在贝加尔湖冰面上翻车，导致一名中国游客身亡。

中国驻伊尔库茨克总领事馆确认，一名中国游客在事故中丧生，4名中国游客受轻伤。接报案后，中国驻伊尔库茨克总领事馆立即启动应急预案，第一时间与当事导游、中国游客及当地救援人员取得联络，协调志愿者赶赴事发地，并请救援人员迅速将伤者送往胡日尔镇医疗站救治。



目前，受伤人员已转运至奥利洪区中心医院，总领馆正全力协助处理善后事宜。《塔斯社》报道，翻车事故发生在贝加尔湖奥利洪岛附近的冰面上，俄侦查委员会已就该事故立案调查。