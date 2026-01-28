晶片教父︱黄仁勋福田¥800叹火锅赞新鲜 网民解构同款潮州牛宴

国际晶片龙头Nvidia的CEO黄仁勋，继在上海落街市买水果后，又到了深圳福田，与朋友亲尝港人也追捧的潮汕鲜牛肉火锅，大赞好食。有网民分享这名身家1550亿美元的超级富豪，花了约800元人民币的平民火锅，究竟有什么美食。

标志发型秒被认出

综合内媒及现场民众消息，黄仁勋在27日晚，和6名朋友到了深圳福田CBD的八合里连锁火锅店用餐。

相关新闻：推销H200？︱黄仁勋访上海扫水果街 送摊贩签名¥600大利是成吉祥物

据深圳特区报报道，八合里牛肉领展中心城店的黄银洛透露，27日晚6时许，「一位女士先过来订了一个包间」，到了7时，便来了包括黄仁勋在内的7名客人，「他们都很随和，跟普通的来宾没有区别」，但黄仁勋标志性的发型及黑色外套，让黄银洛一眼认出是影响世界科技产业的大人物到临，「用餐过程中，我们都没好意思去打搅他」。

由于包间采透明玻璃分隔，外界仍能看到黄仁勋进食情况，包间门外，则站有最少2名外籍保镳戒备。

据了解，黄仁勋与朋友一起点选多款牛肉及配菜，席间言谈甚欢，吃至晚上约8时半，便结账离开，埋单800多元，黄仁勋也表示「深圳的牛肉，很新鲜，很好吃！」

亲民著称的黄仁勋吃完「潮牛」后，对员工及民众合照要求，全也爽快答应，还配合地在三个餐盘上签名留念，表示有机会再来深圳再吃牛肉火锅。

有网民分享据说是黄仁勋点选的「潮牛」菜式，包括「匙柄」、「匙肉」、「吊龙伴」、「牛朴肉」、「牛肉丸」、「湿炒牛河」等。