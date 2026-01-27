Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「走佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片

即时中国
更新时间：20:19 2026-01-27 HKT
发布时间：19:09 2026-01-27 HKT

国际黄金价屡创新高，深圳水贝有「中国黄金集散地」之称。有商家在这个风潮下，以高价收购黄金，进行一场「黄金对赌」。近日，有一间黄金珠宝店疑似「爆煲」，有指涉款过百亿元（人民币‧下同），超十万客户蒙受损失。网上流出影片，有受害人在维权期间情绪激动企跳。

相关新闻：深圳水贝白银商家「走佬」？ 商户损失数万到数十万元

消息指，对于该店的维权行动已持续多日。周一（26日），一名投资者坐在地上痛哭表示，自己于19日投入的70多万元资金至今无法追回，她表示自己为「白银级」，但相关承诺并未兑现。其家庭损失惨重，除本人被骗70多万元外，其子女被骗资金高达455万元。

受害人称一家被骗逾¥520万

网上一段影片显示，一名投资者情绪失控，试图从维权的体育馆高处的观众席一跃而下，及时被三名现场警察拦下。

在社交平台上，有人贴出一封公开信，其指单单这家黄金珠宝店涉款133亿元，当中有15万家庭。

相关新闻：金舖变「赌场」︱深圳水贝三店受查 涉搞网上「非实物黄金对赌」

内容指，近日因该店的「爆雷」陷入舆论漩涡。从线上小程序骤停、线下网点被上千人围堵，到「每天仅能提1克黄金」的荒诞限制，再到被律师揭露「以实物之名行金融对赌之实」的隐秘操作，这场看似由白银暴涨引发的挤兑危机，实则是一场精心包装的风险骗局。

自称来自全国各地的消费者在信中表示，近期在深圳市水贝珠宝市场遭遇有组织、模式化的诈骗行为，涉及企业众多、金额巨大、受害者遍布各地。

仅以目前已爆雷的黄金宝店为例，该公司长期以「高价回收黄金、白银」为诱饵，诱骗客户将贵金属寄送至其线下门店或通过其小程序进行充值交易，随后拒不付款、关闭门店、中断客服，造成大量受害人血本无归，涉案金额累计已达数百亿元。

客户每日限提1克黄金

消费者指出，深圳水贝片区已形成一条以「珠宝回收」为名、实则实施诈骗的黑色产业链。多家公司采用相同手法运作：虚构履约能力，以明显高于市场价的回收价吸引客户，在收取货物或充值款后便以系统维护、财务延迟、限额提现等借口拖延，最终失联跑路。

所谓的「兑付方案」往往只是拖延战术，如每日限提1克黄金或500元现金，甚至要求本金打折分期。

