浮雕壁画︱Z世代靠「批灰刮出彩虹」 年营收过百万逾500人求拜师

即时中国
更新时间：07:30 2026-01-28 HKT
发布时间：07:30 2026-01-28 HKT

落地盘，做泥水，向被社会视为辛苦工。内地有00后，虽然未能升读美术高校，却凭艺术天份及吃苦耐劳，在地盘打开一片天，利用「批灰（内地称刮腻子），雕制出无数栩栩如生的浮雕壁画，成功创业，年收入逾百万元人民币。刮出彩虹的故事走红后，短时间内便有逾500人联络他们，希望拜师学技揾真银。

俱家贫未能读美术高校

短片账号「狼尾兄弟的浮雕VLOG」，近日在内地网络爆红，该账号主要分享「狼尾兄弟」创作的浮雕为主。

据了解，1998年出生的河南人小郭，与2004年出生的湖南人小民，均是自小对艺术很有兴趣，但俱因家庭环境，未能升读美术高校，被迫出社会谋生。

小郭与小民，在一次乡村文化墙改造工程结织，对艺术的追求与看法十分投契，于是成为拍档，齐齐去工地做壁画。后来，加入也具美术具景的梦星，3兄弟拍住上在2024年成立工作室，专门制作大型的「浮雕壁画」。

由于要如建筑工人般出入工地，制作浮雕的主材料，也与一般的批灰工序无异，常被外界以为他们真的是刮腻子工人。

刻意同发型外界误信亲兄弟

小郭除落手落脚做浮雕外，还投入到经营社交平台，并听从专业意见，创业3拍档也以类似发型做标记，加上与小民外形相似，令外界误以为「狼尾兄弟」真的是亲兄弟。

小郭在社交平台定期分享制作浮雕壁画的过程，让外界知道，浮雕壁画需历经画线稿、焊接骨架、塑形、刻画、打磨与上色等多道工序，是艺术与工艺的高度结合。

影片在网上不断传播，近日人气爆发受到媒体关注。据「狼尾兄弟」表示，他们近年多在内蒙古、北京、辽阳等地，为商场、公共空间或住宅施工，一年营业额已超过百万元，他们各人年落袋约20万元。

26日，正在泰国工作的小郭透露，自从制作浮雕的短片近日爆红后，已数到超过500条「拜师学艺」的私信，直言「最担心有人一时冲动想赚快钱」，准备与一家已经营十多年的画室合作，筛选出真心有兴趣入行的学徒，让他们由低做起。

 

