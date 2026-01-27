尼帕病毒︱武汉病毒研究所：发现有效抑制药物

印度爆发尼帕病毒（Nipah virus）疫情。由于病毒死亡率高达75%，加上尚未有药物可治，故各国都担心疫情会否出进一步扩敌。中国科学院武汉病毒研究所周二（26日）消息，武汉病毒所肖庚富/张磊砢、单超团队合作发现口服核苷药物VV116对尼帕病毒的高效抑制活性。

中国科学院武汉病毒研究所肖庚富/张磊砢研究员团队、单超研究员团队联合上海药物研究所、旺山旺水生物医药股份有限公司胡天文博士在国际期刊《Emerging Microbes & Infections》上发表题为「The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection」的研究成果，证实口服核苷类药物VV116对尼帕病毒具有显著的抗病毒活性。

蝙蝠是尼帕病毒自然宿主。法新社

VV116（氢溴酸氘瑞米德韦片）是一种新型口服核苷类抗病毒药物，已先后在乌兹别克斯坦和中国获批上市用于新冠肺炎的治疗。研究发现，作为一种靶向病毒RNA依赖性RNA聚合酶（RdRp）的前药，体外实验中VV116和其代谢活性分子均展示了对尼帕病毒（包括马来西亚株NiV-M和孟加拉株NiV-B）的显著抑制活性。在金黄地鼠致死剂量感染模型中，VV116以400毫克每千克体重的口服给药剂量下，能将实验动物的存活率提高至66.7%，且显著降低感染靶器官肺、脾和脑中的病毒载量。

