甘肃迭部县5.5级地震 震深10公里西安震感明显︱有片

中国地震台网正式测定，甘肃省甘南州迭部县（北纬34.06度,东经103.25度）周一（26日）下午2时56分发生5.5级地震，震源深度10公里。目前未有伤亡报告。



有当地网民分享地震一刻情况，短片显示天花吊灯剧烈摇晃，也有兰州及陕西西安的民众表示，也感受到明显震感。

地震发生后，国务院抗震救灾指挥部副总指挥、应急管理部部长王祥喜立即作出部署，要求尽快核实震情灾情，全力做好灾情排查和抢险救援准备等工作。国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部已启动国家地震灾害四级应急响应，派出工作组赶赴震区指导抗震救灾工作。

国家综合性消防救援队伍前突力量已到达震中开展排查。截至目前，暂未收到人员伤亡报告，灾情正在进一步核实中。