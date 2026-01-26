甘肃甘南州5.5级地震 震深10公里西安震感明显︱有片
更新时间：15:48 2026-01-26 HKT
发布时间：15:48 2026-01-26 HKT
发布时间：15:48 2026-01-26 HKT
中国地震台网正式测定，甘肃省甘南州迭部县（北纬34.06度,东经103.25度）周一（26日）下午2时56分发生5.5级地震，震源深度10公里。目前未有伤亡报告。
有当地网民分享地震一刻情况，短片显示天花吊灯剧烈摇晃，也有兰州及陕西西安的民众表示，也感受到明显震感。
经初步排查，个别房屋出现裂缝，暂未接到人员伤亡报告。震区电力、通信、供水等均正常。
