抖音神曲︱富二代娶红女歌手7日 网爆疑「约炮」聊天纪录
更新时间：11:01 2026-01-26 HKT
内地女歌手陈雪凝凭抖音神曲《绿色》、《你的酒馆对我打了烊》，走红华人圈。陈雪凝本月中才嫁给富二代李瑞滨，但婚后7日，网上即疯传疑是李瑞滨的露骨「约炮」聊天纪录，令话题成为热搜。
要求女方买「杜蕾丝001」赴约
陈雪凝与被传是能源、酒店产业的富二代李瑞滨，于1月17日在山西举行婚礼。
二人婚后约7天，网上即爆出多张疑是李瑞滨的聊天截图，内容涉及在去年12月，约女网友过圣诞，对话暧昧，男方还要求女方买避孕套「杜蕾丝001」，女方也称男的为「老公」。
在1月17日婚礼当天，女方传短讯质问：「都要领证了为什么还要哄我？来北京还跟我睡觉」，男方仅冷淡回应：「Sorry噢」。
事件成为热话后，有网民发现《创造营亚洲》学员完颜嘉怡去年11月曾晒出与李瑞滨的同游照。虽然照片已被紧急删除，但仍被截图存证。
爆料者突认部份资料伪造
面对舆论质疑，完颜嘉怡24日发文：「与我无关我不知道，不是我发的噢」、「去问该问的人」，似把责任推给李瑞滨。
事件不断升温之际，有自称爆料者又发文，承认相关机票纪录与酒店对话内容皆为伪造。
种种指控下，李瑞滨于20日就「假富二代」的传闻，晒出北京公安局的「接报回执」，表示对谣言采取法律行动，但对「约炮」截图及与「完颜嘉怡同游」则未直接回应，李瑞滨仅在24日PO出一张夫妻合照，配文「一切都好」。陈雪凝25日深夜，放出多张看演唱会的照片，其中一张显示是与丈夫李瑞滨一同观看。
