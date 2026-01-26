中国观察︱港澳研究会换届 香港3名新副会长

全国港澳研究会将于今天在京港两地举办研讨会，主题为「深入贯彻落实行政主导，促进特别行政区良政善治」。研讨会前夕，据悉港澳研究会也在京召开第五届会员代表大会，也即换届大会，邓中华连任会长，副会长则有不少新面孔，香港方面增至3人，包括全国政协常委、香港中华总商会会长蔡冠深以及香港正思研究院院长陈少波、全国人大代表凌友诗。

向斌王振民担任副会长

全国港澳研究会是全国性民间学术社团，也是规模最大的涉港澳智库，以统筹、协调「一国两制」理论与实践研究、促进港澳与内地相关领域学术交流合作为宗旨。现任会长邓中华连任。刚刚卸任中央港澳办室务会成员的向斌，以及卸任中央港澳办一局局长、重返清华大学法学院任教的王振民，则担任副会长。

研究会通常安排两名香港方面的副会长，前中央政策组首席顾问刘兆佳曾长期担任副会长，后来转为顾问。现在的两名副会长是前全国人大常委谭耀宗、香港大学副校长王于渐，据悉两人都因年龄因素卸任，换届之后香港方面副会长增至3人，而且都是新面孔，背景多元。

香港增副会长背景多元

过去，香港方面的副会长主要来自政学界，这次中总会长蔡冠深担任副会长，被视为重视商界声音。另外两名新副会长，全国人大代表凌友诗是台湾人，17岁才移居香港，2019年3月曾以全国政协委员身份声情并茂发言，遭台湾内政部以违反「两岸条例」罚款，但她拒绝支付。

至于陈少波曾任《人民日报》驻港记者，十年前与前全国人大基本法委委员刘廼强共同创办正思研究院，从事智库工作。他去年年底参选立法会选举委员会界别，获得港澳研究会谭耀宗力挺，得937票，虽然落选，但成绩不俗。

纪晓华