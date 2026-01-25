上车就眼瞓︱高铁二氧化碳超标逾倍 专家：用错标准

内地有网民因一坐高铁便渴睡，自行量度车厢二氧化碳，发现浓度超过2000ppm，较标准高逾倍，认为是「恰眼瞓」元凶，担心影响健康。有专家指，建筑物与火车的二氧化碳浓度标准不同，网民测出的结果并无超标。

每小时换气6至12次

综合内媒报道，网民余先生有感每次乘高铁时也昏昏欲睡，于是在近日再搭高铁时，携同仪器在二等车厢内测量二氧化碳。发现乘客刚开始上车时，浓度只有800ppm，开车不久便升到过千，再过一段时间便达到2207ppm，当时，许多成客已经入睡。

余先生指，测出的最高数值，较2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》的民用建筑室内二氧化碳浓度限值标准≤1000ppm高出一倍，认为是坐高铁易「恰眼瞓」的元凶，担心会影响健康。

他声称，国外有研究显示二氧化碳对大脑中枢有抑制作用，当浓度升至1000ppm时，人的决策能力会显著下降；升至1400ppm时，认知功能大幅下降。余先生认为这正是坐高铁易引发睡意的原因之一。

测试在网上引发大量网民回应，同意一坐高铁便很快犯困。

中车青岛四方机车的动车组专家陶桂东表示，动车组列车的空调通风系统负责换气，人均新风量超过15立方米每小时，每小时换气次数为6次至12次，在非隧道区段运行时，可实现连续换气，二氧化碳浓度一般不超过1500ppm。

入隧道停换气防耳鸣

陶桂东指，网民使用的标准是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》，而中国的旅客列车室内二氧化碳浓度控制则根据TB/T 3493-2017《铁道车辆空调 空调压力保护装置》，规定正常运行下标准限值为不超过2500ppm，所以不算超标。

他称，当通过连续隧道群时，为防止旅客耳鸣，列车会采取压力保护动作关闭与车外空气的通道，车厢内二氧化碳浓度短时间内会有所升高，不会对健康产生影响。