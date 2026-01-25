Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「洗浴+」︱青年潮兴约澡疗愈情绪 一站式浴场全国订单增3成

更新时间：09:17 2026-01-25 HKT
发布时间：09:17 2026-01-25 HKT

近期「朋友圈」里晒「泡汤打卡」的人变多了，周末的社交安排，除了传统的「约饭」、「约酒」外，「约澡」正成为年轻一代的新宠。在刚过去的2025年，原本已经式微的洗浴行业意外获得前所未有的关注度，全国洗浴服务交易定单量同比增长逾30%，18至35岁的年轻用家占比高达58%。洗浴不再止是清洁，也不再是中老年男性的不正经嗜好，而是一种亲子、休闲、情绪疗愈的新方式。

「节假日根本忙不过来。」在吉林长春一间洗浴中心工作的尉先生对「红星新闻」表示。尉先生供职的洗浴中心，有温泉、汗蒸、住宿，2025年又开了自助火锅，吸引不少家庭客群。再叠加近年滑雪运动的兴起，也有年轻人在滑完雪后，选择来此泡温泉。

调查：逾两成消费者为解压放松

源自东北的洗浴业近年开始式微，尤其是疫情期间更几近关门大吉。不过，这个传统行业经过重新包装后，去年浴火重生。大量南方游客涌入北方洗浴中心体验搓澡服务，该现象被网友戏称为「南泥北运」，「澡堂文化」也由北方转移到南方，成为全国各地年轻人新的聚会休闲新据点。

在40度的温泉里放空、在汗蒸房里发呆，对越来越多的都市人而言，洗澡不止是清洁，而是一种「情绪疗愈」。有调查显示，22%的消费者选择洗浴中心是为了「解压放松」，17%希望体验深夜小憩，16%追求养生疗愈。

自助餐电竞区K歌房大受欢迎

因应新的需求，洗浴业衍生出不同消费场景。全国各地涌现「洗浴+」模式，将洗浴中心打造为一站式综合休闲场所，「洗浴+自助餐」「洗浴+畅玩」「洗浴＋亲子」「洗浴＋公司团建」已成行业标配。与此同时，配备电竞区、K歌房、剧本杀等设施的洗浴中心，定单量增长显著。用户群体中，18至35岁年轻用户占比已达58%。

2030年行业规模料破2000亿元

《经济观察报》引述北京洗浴中心九号温泉生活馆总经理李世秋说，去年是近6年以来营收规模最高的一年。上海漾系列汤泉馆创始人王开靖也说，去年是营收最高的一年。他的两间店一间在浦东陆家嘴，定位高端客群；另一间在浦西普陀，主打家庭客群。

美团数据估算，2025年全国洗浴行业规模突破1100亿元（人民币，下同）。另据中研普华产业研究院发布的报告，预计2030年洗浴行业市场规模将跨越2000亿元大关。

浙江大学城市学院副教授林先平认为，洗浴行业将向以下几方面发展，一是针对年轻群体的沉浸式主题浴场（如国风、电竞主题），二是社区型健康养生馆，三是与医疗康养结合的水疗中心。

 

