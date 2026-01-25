Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

推动AI医疗非取代医生 钟南山：回归以人为本

更新时间：08:50 2026-01-25 HKT
发布时间：08:50 2026-01-25 HKT

中国工程院院士钟南山前日表示，人工智能（AI）等技术正深刻改变医疗服务的模式与效率，但推动智能医疗不是要取代医生，而是为让医生更好回归到「以人为本」的初心，不是单纯为炫技，而是解决老百姓看病贵、看病难的实际问题。

在2026大湾区医疗健康创新大会上，钟南山表示，近年来，自己始终关注科技与医学深度融合领域的迅速发展，特别是人工智能、大数据、云计算为代表的数码技术。从疫情时期的远端会诊、智能流调到如今的慢病管理、早筛预警、个体化治疗，数码技术不仅提升精准医疗度，更让优质医疗资源突破了地区限制，惠及更多基层。

近期，内地开始涌现人人可享的AI健康助手。比如阿里巴巴旗下的「蚂蚁阿福」已成为内地最大健康管理类App，单日用户提问量逾千万，其中55%用户来自三线及以下城市。不过业内专家亦指出，「AI+医疗」仍有一些难点需要解决。

