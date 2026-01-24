网购毒菜｜浙江夫妻食用网购娃娃菜全身出血 入院验出老鼠药

港人网购内地食材成风，随时暗藏食安危机。浙江台州天台县杨女士和丈夫上月网购娃娃菜，食用后夫妇俩同时出现全身出血症状，入院抢救。

据浙江卫视报道，医院诊断结果显示，夫妇俩均为老鼠药中毒，杨女士丈夫血液中检测出杀鼠剂成分。随后警方也在网购娃娃菜中检测出老鼠药，并立案处理。

涉事电商平台24日回应「红星新闻」称，已第一时间对涉事商家商品先行下架覆核，会根据核查结果严格处置。目前平台已安排专人专项跟进，全力维护消费者合法权益，并积极配合警方开展调查工作。

「毒菜」问题近日再惹关注。央视早前报道，湖北省天门市一条村庄，有商户及企业涉嫌违规使用并销售国家明令禁止的含毒农药「克百威」并种植蔬菜。当地有村民直言：「我们自己根本不敢吃这里种出来的菜。」