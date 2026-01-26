网购毒菜｜浙江夫妻食娃娃菜全身出血入院 警方：包裹旧报纸沾染老鼠药

港人网购内地食材成风，随时暗藏食安危机。浙江台州天台县杨女士和丈夫上月网购娃娃菜，食用后夫妇俩同时出现全身出血症状，入院抢救。

警方26日消息，指已查明事件中的毒源，由于商家包裹娃娃菜的旧报纸，在回收储存中沾染到杀鼠剂，商家为压缩成本用其包装，导致有毒物质渗透污染蔬菜。涉事商家随后下架失联，平台已提供店主资讯，警方正追查全链条责任。

浙江有夫妇吃了网购的娃娃菜后，老鼠药中毒。1818黄金眼

杨女士和丈夫2025年12月16日，食用网店「森逸轩花卉园艺」出售的娃娃菜后，翌日出现流鼻血等症状，病情迅速恶化至昏迷。妻子因消化道大出血在ICU抢救超1个月，接受多次全身换血；丈夫并行肺积水、呼吸衰竭，至今耗用约30万元治疗。

据浙江卫视报道，医院诊断结果显示，夫妇俩均为老鼠药中毒，杨女士丈夫血液中检测出杀鼠剂成分。随后警方也在网购娃娃菜中检测出老鼠药，并立案处理。

涉事电商平台24日回应「红星新闻」称，已第一时间对涉事商家商品先行下架覆核，会根据核查结果严格处置。目前平台已安排专人专项跟进，全力维护消费者合法权益，并积极配合警方开展调查工作。

「毒菜」问题近日再惹关注。央视早前报道，湖北省天门市一条村庄，有商户及企业涉嫌违规使用并销售国家明令禁止的含毒农药「克百威」并种植蔬菜。当地有村民直言：「我们自己根本不敢吃这里种出来的菜。」