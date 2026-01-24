考车牌出猫︱驾驶学校校长收钱助5677名考生 按天分用「特务级」器材
日前，河南省许昌市中级人民法院公布判决书，揭开漯河市一宗大规模的驾驶考试作弊案件，当中涉及当地一间驾驶学校杨姓校长、联同副考长及考场管理员等人，利用各样的工具，与5677名考生作弊，以取得驾驶执照。
一审判决认定，2017年以来，杨某担任漯河市某某机动车驾驶员培训有限公司（下称「某某驾训班」）校长。2018年开始，杨某纠集该校副校长丁某、李某、考场管理员梁某、刘某、「枪手」张某（均另案处理）等人，先行对需要作弊的学员按文化程度、年龄大小、机敏程度等进行筛选，并决定使用不同的作弊方式，利用针孔镜头、微型耳机等作弊器材，先后组织5677名学员作弊。
期间，杨某收取每名学员高额费用，扣除提成后，余款转帐到驾训班，组织考生利用作弊方式及手段，参加各科驾驶考试，从中非法获利。
事发后，杨某曾承认其违法所得共256万元（人民币‧下同）。扣押在案的杨某曾退150万元。一审判决后，杨某提出上诉，二审庭审中，杨某撤回原上诉意见，愿意认罪，并主退剩余全部赃物106万元。
2025年12月，许昌市中院二审判杨某入狱四年，禁止杨某在刑满释放后五年内从事驾校相关业务。
